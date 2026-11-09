Трамп натякнув, що кордони України можуть змінитися в рамках мирної угоди

Що заважає закінчити війну

Під час бесіди журналіст зазначив, що Трамп, прийшовши у владу, обіцяв досягти миру в Україні, проте війна триває. У зв'язку з цим ведучий запитав, що є головною перешкодою на шляху до миру.

"Ненависть між Зеленським і Путіним ... Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Жодних шансів. Але вона почалася, тому я успадкував цю війну. Я вважаю, що ми дуже близькі до укладання угоди", - відповів Трамп.

Відносини із Зеленським та Путіним

На питання, кому лідер США довіряє більше - президенту України Володимиру Зеленському чи диктатору РФ Володимиру Путіну, Трамп не відповів. Однак він сказав, що має добрі стосунки з обома лідерами і матиме зустріч (але мова судячи з усього про переговори України, США та РФ в Абу-Дабі, призначені на 10-11 листопада).

Далі Трамп сказав, що єдина причина через яку війна закінчиться - це особисто він. На питання, чи не є ненависть Зеленського зрозумілішою, оскільки це Росія вторглася в Україну, відповідь була такою:

"Ну, це зрозуміло, але все це було дуже-дуже... Коли у них відбулася перша зустріч, Росія зіткнулася з проявом великої неповаги. Тому я нічого не говоритиму... За всі чотири роки мого президентства (мова про перший термін з 2016 по 2020 роки) ця війна так і не почалася. І вона ніколи б не почалася, хоча Путін дуже сильно цього хотів", - заявив голова Білого дому.

Чи веде Путін Трампа за ніс

У лідера США також запитали, чи не думає він, що Путін його водить за ніс, на що Трамп відповів негативно. На докір, що він знову говорить про швидке досягнення миру, але за підсумком, судячи з усього, саме Путін є перешкодою до цього, а також на зауваження журналіста щодо припинення допомоги Україні та дизельної угоди з РФ - Трамп одразу ж окреслив свою жорстку позицію.

"Ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я... Подивіться, що я зробив з ними в торгівлі, які санкції я ввів і все інше... Я не знімав санкції з дизельного пального. Я дозволив Росії постачати не нам, а всьому світу тисячі й тисячі барелів нафти та дизельного пального, яких світ потребував... Подивіться, що я зробив. Є стара фраза "Обама дав їм (Україні - ред.) простирадла", а я дав їм протитанкові засоби, і тисячі одиниць такої зброї", - підкреслив президент США.

Чи постачають США зброю Україні

З огляду на таку відповідь Трампа ведучий зазначив, що зараз Україна отримує зброю від Європи. Але глава Білого дому одразу ж заперечив, заявивши, що постачають зброю Штати, але платить за неї тепер Європа.

"Я передаю зброю Європі, продаю її за повною ціною, і вони нам платять. Більше того, мені було дуже шкода, що (Байден виділив Україні — ред.) 350 млрд доларів, тому що я вважав це неймовірно дурним рішенням. У Європи є гроші. Європа могла б заплатити, але ніхто про це не попросив. Тому ми просто передавали зброю за зброєю, знову і знову, і самі забезпечували постачання. І, до речі, в України вистачило мужності використати цю зброю, тому що для цього теж потрібна сміливість. І українці показали себе дуже грізною силою. Але вони мали найкращу зброю на Землі, а ми нічого не отримали натомість", - сказав Трамп.

Натяк на зміну кордонів України за підсумками війни

Повертаючись до мирної угоди, Трамп знову заявив, що вона буде досягнута вже скоро. Ба більше, судячи з усього, президент США натякнув, що Україна за підсумком завершення війни та угоди може змінитися в територіальному плані. Принаймні такою була його відповідь на запитання, чи розраховує він, що "все закінчиться збереженням вільної та незалежної України".

"Думаю, у нас буде угода, і я думаю, що це станеться. Зрештою Україна матиме трохи інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не повинно було бути. Якби я був президентом, вона ніколи б не почалася", - сказав американський лідер.

Обмеження Starlink для України

Ще однією темою інтерв'ю став інцидент з обмеженням швидкості Starlink та Starshield для України. На питання, хто насправді контролює цю систему в зоні бойових дій - він чи мільярдер Ілон Маск - Трамп відповів, що нічого не знає і що це точно був не він, і навряд чи це був Маск.

"Не було доведено, що швидкість справді знижували. У цій війні багато брехні. Але я знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову підвищили", - резюмував голова Білого дому.