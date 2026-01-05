Трамп натякнув на можливу операцію США в Колумбії

Спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що Колумбією керує "хворий чоловік", який, за його словами, причетний до виробництва та постачання кокаїну до США. Він додав, що така ситуація "не триватиме довго".

Зауважимо, наразі президент Колумбії - Густаво Петро, напередодні він оголосив про розгортання військ уздовж кордону з Венесуелою. Це відбулося після того, як Штати провели операцію із захоплення президента Венесуели - Ніколаса Мадуро.

Водночас, говорячи про можливу американську "операцію" в Колумбії, Трамп відповів: "Мені це подобається", фактично не виключивши силового сценарію.

Президент США також наголосив, що Вашингтон зацікавлений у стабільних і економічно успішних державах, де нафта може вільно видобуватися, адже це, за його словами, сприяє зниженню світових цін і вигідно для американської економіки.

США та Мексика

Окремо Трамп розкритикував Мексику, заявивши, що країна повинна "взятися за розум" через наркотрафік, який потрапляє до США через її територію. Він зазначив, що неодноразово пропонував залучення американських військових мексиканській президенці Клаудії Шейнбаум, однак, за його словами, вона "побоюється" такого кроку.

Крім того, Трамп повторив свою попередню заяву щодо Куби, висловивши переконання, що режим у цій країні "впаде сам" без необхідності втручання з боку США.

Відносини США та Колумбії

Відносини між США та Колумбією мають стратегічний характер і формувалися навколо питань безпеки, боротьби з наркотрафіком та регіональної стабільності. Штати є головним партнером Колумбії у військовій та фінансовій допомозі, підтримуючи уряд у протидії наркокартелям і збройним угрупованням.

Водночас ці відносини неодноразово супроводжувалися напруженням. У Колумбії критикують надмірний вплив Вашингтона на внутрішню політику країни та жорсткі методи антинаркотичної боротьби, які. Зі свого боку США висловлюють занепокоєння темпами реформ, рівнем безпеки та політичними кроками окремих колумбійських урядів.

Останніми роками відносини між двома країнами проходять етап переосмислення. Богота намагається проводити більш самостійну зовнішню політику, роблячи акцент на соціальних реформах і мирних ініціативах, тоді як Вашингтон прагне зберегти свій вплив у регіоні та продовжити співпрацю в питаннях безпеки й економіки.

Санкції проти президента Колумбії

Нещодавно ім’я Густаво Петро з’явилося у так званому списку OFAC - переліку осіб, яких Сполучені Штати пов’язують із наркоторгівлею. Міністерство фінансів США покладає на нього відповідальність за зростання виробництва кокаїну в Колумбії, однак сам Петро категорично заперечує ці звинувачення.

Разом із президентом до санкційного списку внесли його дружину Вероніку Алькосер, старшого сина Ніколаса Петро Бургоса, а також міністра внутрішніх справ Армандо Бенедетті.

Влада Колумбії розкритикувала рішення Вашингтона, назвавши його образливим кроком, який, за їхніми словами, посягає на честь і гідність президента та його родини.