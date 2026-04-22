UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп натякнув на можливість нових переговорів з Іраном найближчими днями

17:09 22.04.2026 Ср
2 хв
Яку роль у цьому процесі відіграє Ісламабад?
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США та Іран можуть розпочати другий раунд мирних переговорів уже цієї п'ятниці на тлі зусиль Пакистану щодо врегулювання конфлікту.

Ймовірність нових переговорів

Як зазначило видання, президент США Дональд Трамп підтвердив можливість проведення зустрічі найближчим часом.

"Це можливо!", - зазначив він у відповідь на запитання журналістів про потенційний прорив у відносинах з Тегераном.

Джерела в Ісламабаді повідомляють, що новий раунд переговорів може відбутися протягом наступних 36-72 годин.

Пакистан наразі виступає ключовим посередником, працюючи через дипломатичні канали для формування єдиного плану з боку іранського керівництва.

Режим припинення вогню

Наразі між сторонами продовжує діяти режим припинення вогню, попри загострену риторику. Американські військові залишаються в стані боєготовності та продовжують блокаду до моменту завершення обговорень.

"Я наказав нашим військовим продовжувати блокаду та залишатися готовими, і тому продовжуватиму припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана", - заявив Дональд Трамп.

За даними пакистанської сторони, військової ескалації на цей момент не зафіксовано, що свідчить про наміри обох сторін знайти дипломатичне рішення.

Ультиматум Трампа та очікування відповіді

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном буде неможливою, якщо Вашингтон погодиться зняти морську блокаду Ормузької протоки до підписання документів. За його словами, блокада є головним важелем тиску на Тегеран.

Крім того, за даними джерел Axios, США очікують, що вже у середу, 22 квітня, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї має надати остаточну відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання. Процес гальмується через внутрішній конфлікт між Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та цивільними політиками.

Також президент США попередив про серйозні наслідки у разі зриву переговорів. Трамп зазначав, що якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть "вибухати численні бомби", натякаючи на масштабну військову ескалацію.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампБлизький Схід