Трамп настаивает на проведении масштабного съезда республиканцев несмотря на пандемию

Президент США Дональд Трамп, несмотря на пандемию коронавирус, настаивает на проведении многотысячного съезда Республиканской партии в городе Шарлотта в Северной Каролине. В связи с этим он осуществляет давление на губернатора-демократа штата Роя Купера, который является сторонником дальнейших карантинных ограничений.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я люблю великолепный штат Северная Каролина настолько, что настоял на проведении национального партийного с'езду в городе Шарлотта в конце августа. К сожалению, губернатор-демократ Рой Купер продолжает отстаивать дальнейшее приостановление любой активности и не может гарантировать, что до августа нам позволят в полной мере заполнить Арену (место с'езду, - ред.)", - написал он.

Трамп отметил, что из-за запрета съезда республиканцев Северная Каролина может потерять миллионы прибыли.

"Много тысяч полных энтузиазма республиканцев и других людей составляют свои планы на август, чтобы отправиться к прекрасной Северной Каролины. Губернатор должен дать им немедленный ответ, будет ли разрешено провести мероприятие в полной мере", - написал Трамп.

В случае отрицательного ответа Трамп пообещал найти другое место для партийного съезда.