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В Белом доме заявили, что все штаты открыли экономику после карантина

Новости » Экономика     20.05.2020 - 04:37
В Белом доме заявили, что все штаты открыли экономику после карантина
Иллюстративное фото (facebook.com/imf)

Трамп требовал от штатов ускорить открытие предприятий после карантина

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что все штаты начали запускать свою экономику после карантина из-за коронавируса. Ранее Трамп требовал от штатов ускорить открытие предприятий после карантина.

Об этом Пенс заявил на заседании кабинета под руководством президента Дональда Трампа.

По его словам, американцы вновь "дышат свободно".

"Рад сообщить кабинету министров сегодня, что, по имеющейся у нас информации, все 50 штатов частично открывают свою экономику", - сказал вице-президент США.

Ранее Трамп требовал от штатов ускорить открытие предприятий после карантина, но в конечном счете предоставил это на усмотрение властей штатов.

Напомним, Президент США Дональд Трамп ожидает, что в третьем квартале 2020 начнется движение к восстановлению экономики, поскольку все больше штатов снова открываются для бизнеса.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина правительство уже вложило в экономику около 3 трлн долларов стимулов.

Отметим, что экономика США в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. По предварительным данным министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 4,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года.

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины КоронавирусМайк Пенс
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