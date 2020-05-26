Трамп наполягає на проведенні масштабного з'їзду республіканців попри пандемію

Президент США Дональд Трамп, незважаючи на пандемію коронавірусу, наполягає на проведенні багатотисячного з'їзду Республіканської партії у місті Шарлотта в Північній Кароліні. У зв'язку з цим він здійснює тиск на губернатора-демократа штату Роя Купера, який є прихильником подальших карантинних обмежень.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Я люблю чудовий штат Північна Кароліна настільки, що наполіг на проведенні національного партійного з'їзду в місті Шарлотта наприкінці серпня. На жаль, губернатор-демократ Рой Купер продовжує обстоювати подальше призупинення будь-якої активності та не може гарантувати, що до серпня нам дозволять повною мірою заповнити Арену (місце з'їзду, - ред.)", - написав він.

Трамп зазначив, що через заборону з'їзду республіканців Північна Кароліна може втратити мільйони прибутку.

"Багато тисяч сповнених ентузіазму республіканців та інших людей складають свої плани на серпень, аби вирушити до прекрасної Північної Кароліни. Губернатор має дати їм негайну відповідь, чи буде дозволено провести захід повною мірою", - написав Трамп.

В разі негативної відповіді Трамп пообіцяв знайти інше місце для партійного з'їзду.

За останніми даними, у Сполучених Штатах зафіксовано понад 1,69 млн випадків коронавірусу. У Північній Кароліні зареєстровано понад 24 тисяч хворих на COVID-19, померли 790 осіб.

Нагадаємо, вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.

Суперником Трампа на виборах стане колишній віце-президент Джо Байден.

Раніше американський віце-президент Майк Пенс заявив, що всі штати почали запускати свою економіку після карантину.

Президент США Дональд Трамп очікує, що в третьому кварталі 2020 почнеться рух до відновлення економіки