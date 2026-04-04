Трамп нарощує військовий бюджет до 1,5 трильйона доларів: що саме вдосконалять у армії США

На що підуть гроші

Із загальної суми приблизно 1,1 трлн доларів буде спрямовано на дискреційні витрати Пентагону, що є найбільшим показником за всю історію спостережень.

Ще 350 мільярдів доларів - спеціально для промислової оборонної бази.

У бюджеті також пропонується підвищення заробітної плати військовослужбовцям та виділення 65,8 мільярда доларів на фінансування суднобудування, зокрема на те, що президент США Дональд Трамп назвав "Золотим флотом" суден наступного покоління.

До них належать важкоозброєні лінкори класу Trump, представлені в грудні.

Крім того, бюджет також включає нечітку суму фінансування "Золотого купола" вартістю 185 мільярдів доларів, який, за словами чиновників, включатиме кілька рівнів наземних, морських та космічних датчиків і перехоплювачів, призначених для захисту США від ракет і безпілотників наступного покоління.

Фокус Трампа на оборонці

Президент США Дональд Трамп давно заявляв про бажання збільшити оборонний бюджет та стимулювати вітчизняне оборонне виробництво.

На закритому заході в Білому домі на початку цього тижня, який був знятий на камеру, Трамп заявив, що військові витрати мають бути національним пріоритетом у майбутньому.

"Ми не можемо самі займатися доглядом за дітьми, Medicaid, Medicare, усіма цими окремими речами, вони можуть робити це на рівні штату", - сказав президент США, додавши, що основна увага має бути зосереджена на "військовому захисті".