Трамп наращивает военный бюджет до 1,5 триллиона долларов: что именно усовершенствуют в армии США

На что пойдут деньги

Из общей суммы примерно 1,1 трлн долларов будет направлено на дискреционные расходы Пентагона, что является наибольшим показателем за всю историю наблюдений.

Еще 350 миллиардов долларов - специально для промышленной оборонной базы.

В бюджете также предлагается повышение заработной платы военнослужащим и выделение 65,8 миллиарда долларов на финансирование судостроения, в частности на то, что президент США Дональд Трамп назвал "Золотым флотом" судов следующего поколения.

К ним относятся тяжеловооруженные линкоры класса Trump, представленные в декабре.

Кроме того, бюджет также включает нечеткую сумму финансирования "Золотого купола" стоимостью 185 миллиардов долларов, который, по словам чиновников, будет включать несколько уровней наземных, морских и космических датчиков и перехватчиков, предназначенных для защиты США от ракет и беспилотников следующего поколения.

Фокус Трампа на оборонке

Президент США Дональд Трамп давно заявлял о желании увеличить оборонный бюджет и стимулировать отечественное оборонное производство.

На закрытом мероприятии в Белом доме в начале этой недели, которое было снято на камеру, Трамп заявил, что военные расходы должны быть национальным приоритетом в будущем.

"Мы не можем сами заниматься уходом за детьми, Medicaid, Medicare, всеми этими отдельными вещами, они могут делать это на уровне штата", - сказал президент США, добавив, что основное внимание должно быть сосредоточено на "военной защите".