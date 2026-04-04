Трамп наращивает военный бюджет до 1,5 триллиона долларов: что именно усовершенствуют в армии США

США увеличат оборонный бюджет до 1,5 триллиона долларов, что станет самым большим ростом военных расходов со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Из общей суммы примерно 1,1 трлн долларов будет направлено на дискреционные расходы Пентагона, что является наибольшим показателем за всю историю наблюдений.
Еще 350 миллиардов долларов - специально для промышленной оборонной базы.
В бюджете также предлагается повышение заработной платы военнослужащим и выделение 65,8 миллиарда долларов на финансирование судостроения, в частности на то, что президент США Дональд Трамп назвал "Золотым флотом" судов следующего поколения.
К ним относятся тяжеловооруженные линкоры класса Trump, представленные в декабре.
Кроме того, бюджет также включает нечеткую сумму финансирования "Золотого купола" стоимостью 185 миллиардов долларов, который, по словам чиновников, будет включать несколько уровней наземных, морских и космических датчиков и перехватчиков, предназначенных для защиты США от ракет и беспилотников следующего поколения.
Президент США Дональд Трамп давно заявлял о желании увеличить оборонный бюджет и стимулировать отечественное оборонное производство.
На закрытом мероприятии в Белом доме в начале этой недели, которое было снято на камеру, Трамп заявил, что военные расходы должны быть национальным приоритетом в будущем.
"Мы не можем сами заниматься уходом за детьми, Medicaid, Medicare, всеми этими отдельными вещами, они могут делать это на уровне штата", - сказал президент США, добавив, что основное внимание должно быть сосредоточено на "военной защите".
Как известно, увеличение расходов на оборонную сферу в США сопряжено с сокращением финансирования внутренних потребностей Штатов. Речь идет, в частности, об отмене финансирования некоторых программ, связанных с климатом, жильем и образованием.