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Трамп нарощує тиск: у Лос-Анджелес направляють 700 морпіхи через протести

Фото: масштабні протести в Лос-Анжелесі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Лос-Анжелесі чергове посилення військової присутності на тлі масштабних протестів проти імміграційних рейдів. Це суттєво загострює конфлікт між адміністрацією Трампа і губернатором Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

У понеділок, 9 червня,  Північне командування США оголосило про тимчасове переведення близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса.

Це рішення має посилити військову присутність у місті після розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії минулого вікенду. Такий крок пов’язаний із триваючими протестами проти імміграційних рейдів.

Місія морських піхотинців

За даними Northcom, морські піхотинці з 2-го батальйону 7-го полку 1-ї дивізії пройшли спеціальне навчання з деескалації конфліктів, контролю натовпу та правил застосування сили. Міністр оборони Піт Хегсет підкреслив, що військові прибули, щоб захистити федеральний персонал і будівлі від зростаючих загроз.

Критика з боку Каліфорнії: мобілізація проти громадян

У відповідь прес-служба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома назвала розгортання морпіхів "безпрецедентною ескалацією" і заявила, що військові не будуть безпосередньо залучені до дій, оскільки це не мобілізація, а лише режим очікування. Вони також різко розкритикували рішення адміністрації Трампа як "невиправдане" і "недоречне".

Конфлікт між Вашингтоном і Каліфорнією загострюється

Розгортання морських піхотинців поглиблює суперечку між федеральною владою та керівництвом штату щодо методів реагування на протести.

Президент Трамп вважає дії необхідними для підтримання порядку і навіть заявив про готовність підтримати арешт губернатора Ньюсома. Він також назвав учасників протестів "поганими людьми" та "повстанцями".

Цей крок, найімовірніше, відкриває нову фазу у протистоянні між федеральним урядом і Каліфорнією, з ризиком подальшої ескалації напруги в регіоні.

Що відомо про протести у Лос-Анжелесі

Протести мігрантів проти рейдів ICE почались 6 червня й згодом перейшли у зіткнення з правоохоронцями у центральних районах, таких як Compton і Paramount.

Через масові акції протестів президент Трамп застосував право федеральної влади та направив до Лос-Анжелеса 2000 солдатів Нацгвардії без погодження з губернатором Ньюсомом.

За декілька днів із сутичками арештовано понад 190 осіб, поранено журналістів (британського фотографа й австралійську репортерку) гумовими кулями та сльозогінним газом.

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