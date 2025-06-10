Трамп наращивает давление: в Лос-Анджелес направляют 700 морпехов из-за протестов

В понедельник, 9 июня, Северное командование США объявило о временном переводе около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес.

Это решение должно усилить военное присутствие в городе после развертывания 2000 военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии в прошлый уикенд. Такой шаг связан с продолжающимися протестами против иммиграционных рейдов.

Миссия морских пехотинцев

По данным Northcom, морские пехотинцы из 2-го батальона 7-го полка 1-й дивизии прошли специальное обучение по деэскалации конфликтов, контролю толпы и правилам применения силы. Министр обороны Пит Хегсет подчеркнул, что военные прибыли, чтобы защитить федеральный персонал и здания от растущих угроз.

Критика со стороны Калифорнии: мобилизация против граждан

В ответ пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома назвала развертывание морпехов "беспрецедентной эскалацией" и заявила, что военные не будут непосредственно вовлечены в действия, поскольку это не мобилизация, а лишь режим ожидания. Они также резко раскритиковали решение администрации Трампа как "неоправданное" и "неуместное".

Конфликт между Вашингтоном и Калифорнией обостряется

Развертывание морских пехотинцев углубляет спор между федеральными властями и руководством штата относительно методов реагирования на протесты.

Президент Трамп считает действия необходимыми для поддержания порядка и даже заявил о готовности поддержать арест губернатора Ньюсома. Он также назвал участников протестов "плохими людьми" и "повстанцами".

Этот шаг, скорее всего, открывает новую фазу в противостоянии между федеральным правительством и Калифорнией, с риском дальнейшей эскалации напряжения в регионе.