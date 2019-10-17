ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп написав листа Ердогану

Новини » Політика    17.10.2019 - 08:32
Трамп написав листа Ердогану
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп закликав зупинити вторгнення Туреччини в Сирію

Президент США Дональд Трамп написав листа президенту Туреччини Реджепу Тайипу Ердоган, в якому закликав зупинити вторгнення Туреччини в Сирію. Про це повідомляє The New York Times.

Відзначимо, вчора Трамп розповів журналістам, що написав листа Ердогану, але не уточнив деталі. Однак, видання The New York Times отримало в своє розпорядження лист і опублікувало його.

"Давайте розробимо гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за руйнування турецької економіки - а я зроблю це", - пише американський президент.

Трамп закликав Ердогана до угоди.

"Я наполегливо працював, щоб вирішити деякі з ваших проблем. Не руйнуй світ. Ви можете зробити відмінну операцію. Генерал Мазлум готовий вести з вами переговори і готовий піти на поступки, які вони ніколи б не зробили в минулому. Я конфіденційно додаю копію його листа, щойно отриманого", - продовжив Трамп.

"Не будь крутим хлопцем. Не будь дурнем! Я подзвоню тобі пізніше",- додав Трамп.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова відповісти на будь-які санкції, введені урядом США через турецьку військову операцію в Сирії. Чавушоглу підкреслив, що введення санкцій з боку США не здатне змінити принциповість Туреччини в питанні Сирії.

Мінфін США пригрозив Туреччині новими санкціями Трамп заявив, що курди небезпечніші за ІДІЛ
Новини України Дональд ТрампРеджеп Тайіп ЕрдоганСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся