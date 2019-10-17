Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями

Фото: Стивен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

15 октября Трамп ввел новые санкции против Турции из-за ее военной операции в Сирии

Соединенные Штаты Америки введут дополнительные санкции против Турции, если она не прекратит военное наступление на северо-востоке Сирии. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"США введут дополнительные санкции, если не будет установлено перемирие", - заявил глава Минфина.

Ранее, 15 октября, Трамп ввел новые санкции против Турции из-за ее военной операции в Сирии против курдов, начавшейся 9 октября - под ограничения попали Минэнерго и Минобороны страны и несколько чиновников.

16 октября Трамп пригрозил дополнительными, "опустошительные для экономики" Турции санкциями, если переговоры между странами не пройдут успешно.

На встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкару отправились вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова ответить на любые санкции, введенные правительством США из-за турецкой военной операции в Сирии. Чавушоглу подчеркнул, что введение санкций со стороны США не способно изменить принципиальность Турции в вопросе Сирии.