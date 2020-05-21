Трамп має намір вивести США з Договору про відкрите небо

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Про вихід з договору Трамп може оголосити вже цього тижня

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір оголосити про вихід Вашингтону з Договору про відкрите небо. Очікується, що рішення буде оголошено у п'ятницю, 22 травня.

Про це з посилання на джерела в Білому домі повідомляє американська газета The New York Times.

За словами співрозмовників видання, вже у п'ятницю американський президент може повідомити російську владу про вихід США з Договору про відкрите небо. Офіційно у Білому домі цю інформацію не коментують.

Зазначається, що вихід Вашингтону з договору може свідчити про намір американської влади відмовитися від продовження до 2021 року Договору про скорочення стратегічно наступального озброєння.

Зазначимо, Договір про відкрите небо був підписаний 24 березня 1992 року у Гельсінкі представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Договір був розроблений за активної участі Москви.

Нагадаємо, у жовтні джерела у Білому домі повідомили, що Трамп підписав документ про намір Сполучених Штатів вийти з Договору про відкрите небо. Однак остаточного рішення у Білому домі тоді так і не ухвалили.

Крім того, у зв'язку з можливими планами США вийти з Договору щодо відкритого неба голова комітету Палати представників з міжнародних справ Еліот Енгель направив лист з протестом раднику президента з нацбезпеки. Енгель наголошував, що вихід США з договору буде корисним лише для Росії, а також зашкодить партнерам і їх інтересам у сфері національної безпеки.

Автор: Дмитро Левицький