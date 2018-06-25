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Интервью

Трамп намерен без суда высылать мигрантов из США

НовостиПолитика    25.06.2018 - 11:07
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

По словам Трампа, существующая в США иммиграционная практика "подвергается насмешкам во всем мире"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Мы не можем позволить всем этим людям наводнить нашу страну. Тех, кто въезжает, мы должны немедленно, без судей и судебных разбирательств, вернуть туда, откуда они прибыли. Наша система - пародия на хорошую иммиграционную политику, закон и порядок", - написал американский президент.

По словам Трампа, существующая в США иммиграционная практика "подвергается насмешкам во всем мире" и "несправедлива по отношению ко всем тем, кто законно прошел все системные" барьеры и "долгие годы прождал в очередях".

Отметим, ранее в США разгорелся скандал из-за политики "нулевой толерантности", согласно которой нелегальным мигрантам при пересечении границы предъявляют обвинения, а их детей отправляют в специальные изоляторы.

В следствие этого, Трамп подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов.

Также сообщалось, что Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" ее руководства.

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Теги публикации: Дональд Трамп, миграционный кризис, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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