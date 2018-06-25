Трамп намерен без суда высылать мигрантов из США

По словам Трампа, существующая в США иммиграционная практика "подвергается насмешкам во всем мире"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Мы не можем позволить всем этим людям наводнить нашу страну. Тех, кто въезжает, мы должны немедленно, без судей и судебных разбирательств, вернуть туда, откуда они прибыли. Наша система - пародия на хорошую иммиграционную политику, закон и порядок", - написал американский президент.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

По словам Трампа, существующая в США иммиграционная практика "подвергается насмешкам во всем мире" и "несправедлива по отношению ко всем тем, кто законно прошел все системные" барьеры и "долгие годы прождал в очередях".

....Our Immigration policy, laughed at all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting on line for years! Immigration must be based on merit - we need people who will help to Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

Отметим, ранее в США разгорелся скандал из-за политики "нулевой толерантности", согласно которой нелегальным мигрантам при пересечении границы предъявляют обвинения, а их детей отправляют в специальные изоляторы.

В следствие этого, Трамп подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов.

Также сообщалось, что Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" ее руководства.