Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.51
Межбанк BID 30.5
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.51
Межбанк BID 30.5
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп має намір без суду висилати мігрантів з США

НовиниПолітика    25.06.2018 - 11:07
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

За словами Трампа, існуюча в США імміграційна практика "піддається глузуванням у всьому світі"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що нелегальних мігрантів необхідно депортувати з країни без судових розглядів. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ми не можемо дозволити всім цим людям наповнити нашу країну. Тих, хто в'їжджає, ми повинні негайно, без суддів і судових розглядів, повернути туди, звідки вони прибули. Наша система - пародія на хорошу імміграційну політику, закон і порядок", - написав американський президент.

За словами Трампа, існуюча в США імміграційна практика "піддається глузуванням у всьому світі" і "несправедлива по відношенню до всіх тих, хто законно пройшов всі системні" бар'єри та "довгі роки прочекав в чергах".

Відзначимо, раніше в США розгорівся скандал через політику "нульової толерантності", згідно з якою нелегальним мігрантам при перетині кордону пред'являють звинувачення, а їх дітей відправляють у спеціальні ізолятори.

В наслідок цього, Трамп підписав виконавчий указ про припинення практики розлучення сімей мігрантів.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп розкритикував політику канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців, попереджаючи, що жителі Німеччини "обернуться проти" її керівництва.

В Італії заборонили рятувальникам допомагати судам з біженцями США найближчим часом представлять план з денуклеаризації КНДР
Теги публікації: Дональд Трамп, миграционный кризис, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся