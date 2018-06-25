Трамп має намір без суду висилати мігрантів з США

За словами Трампа, існуюча в США імміграційна практика "піддається глузуванням у всьому світі"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що нелегальних мігрантів необхідно депортувати з країни без судових розглядів. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ми не можемо дозволити всім цим людям наповнити нашу країну. Тих, хто в'їжджає, ми повинні негайно, без суддів і судових розглядів, повернути туди, звідки вони прибули. Наша система - пародія на хорошу імміграційну політику, закон і порядок", - написав американський президент.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges Court or Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

За словами Трампа, існуюча в США імміграційна практика "піддається глузуванням у всьому світі" і "несправедлива по відношенню до всіх тих, хто законно пройшов всі системні" бар'єри та "довгі роки прочекав в чергах".

....Our Immigration policy, laughed at all over the world is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting on line for years! Immigration must be based on merit - we need people who will help to Make Great America Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

Відзначимо, раніше в США розгорівся скандал через політику "нульової толерантності", згідно з якою нелегальним мігрантам при перетині кордону пред'являють звинувачення, а їх дітей відправляють у спеціальні ізолятори.

В наслідок цього, Трамп підписав виконавчий указ про припинення практики розлучення сімей мігрантів.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп розкритикував політику канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців, попереджаючи, що жителі Німеччини "обернуться проти" її керівництва.