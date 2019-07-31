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Болтон сомневается в продлении договора о наступательных вооружениях

Новости » Политика    31.07.2019 - 03:40
Болтон сомневается в продлении договора о наступательных вооружениях
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Советник Трампа назвал СНВ-3 ущербным

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон считает, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен. Об этом он заявил на конференции в Вашингтоне, передает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию.

Советник Трампа назвал документ ущербным.

"Он истекает в феврале 2021 года. Хотя никаких решений не было принято, он вряд ли будет продлен. Зачем продлять ущербную систему? Чтобы просто сказать, что у вас есть договор?" -  сказал Болтон.

Он подчеркнул, что договор изначально был несовершенен, поскольку не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и российские системы доставки боезарядов.

Отметим, СНВ-3 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Напомним, в апреле Россия и США провели в Швейцарии заседание Двусторонней консультативной комиссии по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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