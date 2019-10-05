Трамп намерен предложить КНДР сделку по санкциям, - Time

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен предложить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделку по санкциям, введенным против КНДР со стороны Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили два высокопоставленных американских чиновника, передает журнал Time.

Собеседники издания сообщили, что президент США собирается предложить Северной Корее приостановить действие санкций ООН на экспорт в страну текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж крупнейшего северокорейского ядерного объекта в Йонбене.

Также предполагается, что в рамках сделки Пхеньян остановит производство высокообогащенного урана.

Источники сообщают, что в рамках совещания Совета национальной безопасности, которое состоялось 1 октября в Белом доме, помощники Трампа представили ряд предложений, которые должны помочь возобновить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.

Один из чиновников сообщил, что, если ООН откажется приостановить действие упомянутых санкций, то США могут временно перестать следить за их соблюдением.

По информации издания, Трамп согласился на предложение своих советников, никак не отреагировав при этом на предоставленную ему информацию о том, что КНДР занимается разработкой баллистических ракет подводных лодок.

Напомним, власти Северной Кореи заявили об успешном запуске утром 3 октября с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3.