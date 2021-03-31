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Трамп намекнул на участие в выборах президента США-2024

Автор: Роман Тверденко

45-й президент США Дональд Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

Об этом сообщает New York Post.

На свое возвращение на следующих выборах прежний президент намекнул в подкасте невестки Лары Трамп.

"У вас есть надежда, что я могу вам сказать. У тебя есть надежда. Мы любим свою страну - эту страну. Мы все многим обязаны нашей стране, но теперь мы должны помочь нашей стране", - сказал Трамп.

Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джозефу Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерение баллотироваться на второй срок. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году.

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