Трамп натякнув на участь у виборах президента США-2024

45-й президент США Дональд Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах в 2024-му році. Але прямо про це не заявив.

На своє повернення на наступних виборах колишній президент натякнув в подкасті невістки Лари Трамп.

"У вас є надія, що я можу вам сказати. У тебе є надія. Ми любимо свою країну - цю країну. Ми всі завдячуємо нашій країні, але тепер ми повинні допомогти нашій країні", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джозефа Байдена в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з поста в день інавгурації Байдена.