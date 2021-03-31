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Трамп натякнув на участь у виборах президента США-2024

Автор: Роман Тверденко

45-й президент США Дональд Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах в 2024-му році. Але прямо про це не заявив.

Про це повідомляє New York Post.

На своє повернення на наступних виборах колишній президент натякнув в подкасті невістки Лари Трамп.

"У вас є надія, що я можу вам сказати. У тебе є надія. Ми любимо свою країну - цю країну. Ми всі завдячуємо нашій країні, але тепер ми повинні допомогти нашій країні", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джозефа Байдена в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з поста в день інавгурації Байдена.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про намір балотуватися на другий термін. Президентські вибори в США відбудуться в 2024 році.

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Новини України Дональд Трамп
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