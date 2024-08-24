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Трамп намагається відвернути увагу ЗМІ в битві з Гарріс, - Reuters

Субота 24 серпня 2024 04:35
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Трамп намагається відвернути увагу ЗМІ в битві з Гарріс, - Reuters Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп намагається утримати увагу ЗМІ на собі під час битви з кандидатом від демократів Камалою Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, протягом усіх чотирьох днів Національного з'їзду Демократичної партії (з 19 до 22 серпня) Трамп проводив контрпрограми, влаштовуючи власні заходи по всій країні, сподіваючись хоч трохи відвернути увагу ЗМІ від Гарріс.

Крім того, у п'ятницю Трамп із трибуни ресторану у Лас-Вегасі розповів про свій план скасувати податки на чайові офіціантам та іншим працівникам зі сфери обслуговування. Таким чином колишній президент намагався "перевернути сторінку тижня", на якій він був затьмарений Камалою Гарріс. Трамп намагався зосередитись на питаннях політики, а не на особистих нападках на свого опонента. Також він розповів про зусилля своєї кампанії із залучення іспаномовних виборців у Неваді (що вагається штаті), який може допомогти визначити результат виборів 5 листопада.

Reuters зазначило, що податкова пропозиція є одним із стовпів економічного порядку денного Трампа. Радники кандидата в президенти наполягають, щоб він зосередився саме на цьому питанні, а не на частих особистих нападках на зовнішність, походження та інтелект Харріс, попереджаючи, що це може відштовхнути поміркованих виборців, які йому потрібні для перемоги.

Проте, як пише агентство, виступи Трампа з питань зовнішньої політики, економіки та злочинності привернули мало уваги та не змогли відвернути увагу від Гарріс. Це стало приголомшливим поворотом для політика, який звикли домінувати у заголовках.

Трамп та його помічники сподіваються, що галасливий фінал з'їзду демократів ознаменує кінець періоду "медового місяця" для Гарріс, яка стала кандидатом у президенти трохи більше місяця тому після того, як президент США Джо Байден вийшов із гонки.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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