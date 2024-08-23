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Гарріс офіційно погодилася балотуватися в президенти США від демократів, - CNN

П'ятниця 23 серпня 2024 06:26
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Гарріс офіційно погодилася балотуватися в президенти США від демократів, - CNN Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Камала Гарріс офіційно погодилися балотуватися у президенти від демократів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначимо, що це сталося в останній день національного з'їзду Демократичної партії у Чикаго, 22 серпня.

"Від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, статі чи мови, якою говорить ваша бабуся. Від імені моєї матері та всіх, хто колись вирушав у свій власний малоймовірний шлях. Від імені американців, подібних до тих, з якими я виросла - людей, які завзято працюють, женуться за своєю мрією і піклуються один про одного. Від імені всіх, чия історія може бути написана тільки в найбільшій країні на Землі. Я приймаю вашу кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів Америки", - сказала Гарріс у момент, коли натовп вибухнув оплесками.

Крім того, у ході свого виступу віце-президент звернулася до республіканців, які мають сумнів щодо доцільності голосувати за неї. Політик пообіцяла стати "президентом для всіх американців".

CNN додало, що Гарріс є першою чорношкірою жінкою та першою азіатською американкою, яка очолила список великої партії. У разі перемоги вона стане першою жінкою та індійським американським президентом.

Вибори в США

Нагадаємо, що вибори чергові США відбудуться 5 листопада цього року. Новообрані президент і віцепрезидент вступлять на свої посади 20 січня 2025 року після інавгурації.

Основним суперником Гарріс на вищий державний пост є колишній президент США і нині кандидат від республіканців Дональд Трамп.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп і Гарріс, ймовірно, проведуть два раунди дебатів. Перший очікується вже 10 вересня, на каналі ABC News.

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