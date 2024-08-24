Трамп пытается привлечь внимание СМИ к себе в битве с Харрис, - Reuters
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пытается удержать внимание СМИ на себе, в ходе битвы с кандидатом от демократов Камалой Харрис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, на протяжении всех четырех дней Национального съезда Демократической партии (с 19 по 22 августа) Трамп проводил контрпрограммы, устраивая собственные мероприятия по всей стране в надежде хоть немного отнять внимание СМИ от Харрис.
Кроме того, в пятницу Трамп с трибуны ресторана в Лас-Вегасе рассказал о своем плане отменить налоги на чаевые официантам и другим работникам из сферы обслуживания. Таким образом бывший президент пытался "перевернуть страницу недели", на которой он был омрачен Камалой Харрис. Трамп пытался сосредоточится на вопросах политики, а не на личных нападках на своего оппонента. Также он рассказал об усилиях своей кампании по привлечению испаноязычных избирателей в Неваде (колеблющемся штате), который может помочь определить исход выборов 5 ноября.
Reuters отметило, что налоговое предложение является одним из столпов экономической повестки Трампа. Советники кандидата в президенты настаивают, чтобы он сосредоточился именно на этом вопросе, а не на частых личных нападках на внешность, происхождение и интеллект Харрис, предупреждая, что это может оттолкнуть умеренных избирателей, которые нужны ему для победы.
Однако, как пишет агентство, выступления Трампа по вопросам внешней политики, экономики и преступности привлекли мало внимания и не смогли отвлечь внимание от Харрис. Это стало ошеломляющим поворотом для политика, привыкшего доминировать в заголовках.
Трамп и его помощники надеятся, что шумный финал съезда демократов ознаменует конец периода "медового месяца" для Харрис, которая стала кандидатом в президенты чуть больше месяца назад после того, как президент США Джо Байден вышел из гонки.
Напомним, что в последний день съезда Демократической партии, 22 августа, вице-президент США Камала Харрис официально согласилась баллотировался на пост президента от демократов. Таким образом, она окончательно стала главным оппонентом Трампа в борьбе за высший государственный пост в стране.
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