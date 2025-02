Трамп налякав Bitcoin. Чому падає ціна криптовалют та що буде з цими активами

Також читайте, як, з’явившись майже 17 років тому, Bitcoin отримав визнання в якості найприбутковішого інвестиційного активу десятиліття.

При підготовці матеріалу використано коментарі для РБК-Україна від фінансового аналітика Андрій Шевчишина та економіста Данила Моніна, а також дані з сайтів Х, Decrypt, Finbold, The Street та The New York Times.