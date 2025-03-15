Трамп наказав скоротити 7 агентств: одне з них керує "Голосом Америки" та "Радіо Свобода"

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що українського журналіста Остапа Яриша звільнили з видання "Голос Америки", яке фінансується урядом США. Яриш зазначив, що потрапив під скорочення федеральних працівників в межах Департаменту ефективності уряду США DOGE, яким керує Ілон Маск.

Департамент DOGE займається перевіркою фінансування організацій та федеральних департаментів США, та консультує уряд щодо скорочень та звільнень заради нібито ефективності витрачання коштів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.