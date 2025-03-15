Трамп наказав скоротити 7 агентств: одне з них керує "Голосом Америки" та "Радіо Свобода"

Президент США Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств. Серед них агентство, яке керує виданнями "Радіо Свобода" та "Голос Америки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на сайті Білого дому.
"Цей наказ продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними", - зазначає Білий дім.
У списку агентств на скорочення:
Відомо, що Агентство США з глобальних медіа керує "Радіо Свобода" та "Голосом Америки".
Протягом тижня керівник кожного урядового органу зі списку на скорочення має подати звіт директору Управління та бюджету щодо виконання закону.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що українського журналіста Остапа Яриша звільнили з видання "Голос Америки", яке фінансується урядом США. Яриш зазначив, що потрапив під скорочення федеральних працівників в межах Департаменту ефективності уряду США DOGE, яким керує Ілон Маск.
Департамент DOGE займається перевіркою фінансування організацій та федеральних департаментів США, та консультує уряд щодо скорочень та звільнень заради нібито ефективності витрачання коштів.
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