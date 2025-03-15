Трамп приказал сократить 7 агентств: одно из них управляет "Голосом Америки" и "Радио Свобода"

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что украинского журналиста Остапа Яриша уволили из издания "Голос Америки", которое финансируется правительством США. Яриш отметил, что попал под сокращение федеральных работников в рамках Департамента эффективности правительства США DOGE, которым руководит Илон Маск.

Департамент DOGE занимается проверкой финансирования организаций и федеральных департаментов США, и консультирует правительство по сокращениям и увольнениям ради якобы эффективности расходования средств.

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