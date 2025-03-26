Трамп наказав розсекретити матеріали справи щодо можливих зв'язків його штабу з Росією

Президент США Дональд Трамп наказав Федеральному бюро розслідувань (ФБР) розсекретити матеріали справи, яка стосується можливих зв’язків його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Білого дому.
Йдеться про справу "Crossfire Hurricane", яку розпочали у 2016 році. Розслідування повинно було з’ясувати, чи мали члени передвиборчого штабу Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.
Згідно з указом, матеріали розслідування більше не є засекреченими, за винятком тих, що були відредаговані ФБР або потребують захисту згідно з рішеннями суду чи законами.
"Матеріали будуть доступні для громадськості через генерального прокурора США. Цей указ не стосується особистої інформації чи матеріалів, які підлягають захисту законом", - йдеться у документі.
Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань ще у 2016 році почало негласне стеження за передвиборчим штабом тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа, запідозривши його у зв’язках із Росією.
У 2018 році Трамп зажадав від Мін'юсту з'ясувати, чи було втручання ФБР у його передвиборчу кампанію політично мотивованим. Він також вимагав оприлюднити документи ФБР про стеження за його виборчою кампанією.
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