Трамп приказал рассекретить материалы дела о возможных связях его штаба с Россией

Речь идет о деле "Crossfire Hurricane", которое начали в 2016 году. Расследование должно было выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

Согласно указу, материалы расследования больше не являются засекреченными, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или нуждаются в защите согласно решениям суда или законам.

"Материалы будут доступны для общественности через генерального прокурора США. Этот указ не касается личной информации или материалов, подлежащих защите законом", - говорится в документе.