Трамп наказав розсекретити матеріали справи щодо можливих зв'язків його штабу з Росією

Президент США Дональд Трамп наказав Федеральному бюро розслідувань (ФБР) розсекретити матеріали справи, яка стосується можливих зв’язків його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ , опублікований на сайті Білого дому.

Йдеться про справу "Crossfire Hurricane", яку розпочали у 2016 році. Розслідування повинно було з’ясувати, чи мали члени передвиборчого штабу Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.

Згідно з указом, матеріали розслідування більше не є засекреченими, за винятком тих, що були відредаговані ФБР або потребують захисту згідно з рішеннями суду чи законами.

"Матеріали будуть доступні для громадськості через генерального прокурора США. Цей указ не стосується особистої інформації чи матеріалів, які підлягають захисту законом", - йдеться у документі.