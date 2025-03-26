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Трамп приказал рассекретить материалы дела о возможных связях его штаба с Россией

США, Среда 26 марта 2025 16:20
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Трамп приказал рассекретить материалы дела о возможных связях его штаба с Россией Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп приказал Федеральному бюро расследований (ФБР) рассекретить материалы дела, которое касается возможных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Белого дома.

Речь идет о деле "Crossfire Hurricane", которое начали в 2016 году. Расследование должно было выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

Согласно указу, материалы расследования больше не являются засекреченными, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или нуждаются в защите согласно решениям суда или законам.

"Материалы будут доступны для общественности через генерального прокурора США. Этот указ не касается личной информации или материалов, подлежащих защите законом", - говорится в документе.

Напомним, Федеральное бюро расследований еще в 2016 году начало негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, заподозрив его в связях с Россией.

В 2018 году Трамп потребовал от Минюста выяснить, было ли вмешательство ФБР в его предвыборную кампанию политически мотивированным. Он также требовал обнародовать документы ФБР о слежке за его избирательной кампанией.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки ФБР Дональд Трамп
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