Трамп наказав повернути парові катапульти для літаків на авіаносці

Президент США Дональд Трамп наказав ВМС повернутись до використання парових катапульт для запуску літаків з авіаносців. Однак це рішення може коштувати мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами джерел, 13 серпня Трамп підписав меморандум, який передбачає зміни, які включатимуть демонтаж електромагнітної катапультою системи, яка використовується на авіаносцях класу Gerald R. Ford.

Зокрема, рішення наказує ВМС перепроектувати четвертий корабель цього класу, який отримає назву Doris Miller, а також всі інші кораблі. При цьому перші три кораблі серії збережуть електромагнітну систему EMALS.

Таким чином, Трамп виконує дану їм майже 10 років тому обіцянку повернутися до парової системи після того, як почув похвалу від моряка під час відвідин корабля під час першого президентського терміну.

Проте відколи Трамп в інтерв'ю Time у 2017 році заявив, що наказав ВМС повернутися до парової системи, вище керівництво ВМС та промисловості опиралися цьому кроку через величезні витрати на демонтаж електромагнітної системи, яка була невід'ємною частиною конструкції кораблів.

Варто зазначити, що електромагнітні катапульти EMALS повинні були бути ефективнішими та гнучкішими, проте виявилися складними та дорогими в експлуатації.

Крім цього, меморандум містить низку інших директив, спрямованих на поліпшення технічного обслуговування та ремонту підводних човнів, а також залучення іноземних інвестицій в американський суднобудівний сектор, оскільки ВМС США прагнуть збільшити чисельність свого флоту.