Будівництво 15 військових кораблів на честь Трампа можуть коштувати майже 300 млрд доларів, - NYT

У грудні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що на честь нього збудують військові кораблі, які стануть основним "золотим флотом" ВМС Америки. Однак наразі стало відомо, що їхня вартість буде на 50% більша, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Згідно з урядовим звітом, вартість першого запланованого лінкора класу "Трамп" (Trump), ймовірно, становитиме 23,4 млрд доларів. Це на 8 млрд доларів більше, ніж спочатку вказували у ВМС.

Очікується, що вартість кожного з 14 наступних судів зросте з 10,2 млрд доларів до трохи більше 18 млрд доларів. Таким чином, загальна вартість 15 військових кораблів становитиме 275 млрд доларів.

Ці оцінки були зроблені незалежним Бюджетним управлінням Конгресу США, яке заявило, що будівництво першого з лінкорів може зайняти 8 років або більше.