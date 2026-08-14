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Трамп распорядился вернуть паровые катапульты для самолетов на авианосцы

03:19 14.08.2026 Пт
2 мин
Что известно о решении Трампа?
aimg Эдуард Ткач
Трамп распорядился вернуть паровые катапульты для самолетов на авианосцы Фото: первые три судна останутся без изменений (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп приказал ВМС вернутся к использованию паровых катапульт для запуска самолетов с авианосцев. Однако это решение может обойтись в миллиарды долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам источников, 13 августа Трамп подписал меморандум, который предусматривает измененияЮ которые будут включать в себя демонтаж электромагнитной катапультой системы, которая используется на авианосцах класса Gerald R. Ford.

В частности, решение предписывает ВМС перепроектировать четвертый корабль этого класса, который получит название Doris Miller, а также все остальные корабли. При этом первые три корабля серии сохранят электромагнитную систему EMALS.

Таким образом, Трамп выполняет данное им почти 10 лет назад обещание вернуться к паровой системе после того, как услышал похвалу от моряка во время посещения корабля в период первого президентского срока.

Однако с тех пор, как Трамп в интервью Time в 2017 году заявил, что приказал ВМС вернуться к паровой системе, высшее руководство ВМС и промышленности сопротивлялись этому шагу из-за огромных затрат на демонтаж электромагнитной системы, которая была неотъемлемой часть конструкции кораблей.

Стоит отметить, что электромагнитные катапульты EMALS должны были быть эффективнее и гибче, однако оказались сложными и дорогими в эксплуатации.

Помимо этого, меморандум содержит ряд других директив, направленных на улучшение технического обслуживания и ремонта подводных лодок, а также на привлечение иностранных инвестиций в американский судостроительный сектор, так как ВМС США стремятся увеличить численность своего флота.

Что еще важно знать

Напомним, в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал, что в честь него будут построены военные корабли, которые станут основой "золотого флота" ВМС Америки.

Однако недавно The New York Times узнало, что стоимость кораблей будет на 50% больше, чем планировалось изначально. Таким образом, 15 суден обойдутся в 275 млрд долларов.

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