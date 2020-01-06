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Трамп надеется на пересмотр ядерной сделки с Ираном

Новости » В мире     06.01.2020 - 17:22
Трамп надеется на пересмотр ядерной сделки с Ираном
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США уверен, что сможет заставить Иран подписать новую ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп надеется, что ему удастся добиться пересмотра ядерной сделки с Ираном, несмотря на отказ Ирана от основного обязательства по ядерному соглашению. Об этом сообщает Reuters.

По словам советника Белого дома Келлиан Конвей, Трамп верит, что сможет заставить Иран заключить новое ядерное соглашение.

"Он (Дональд Трамп - ред.) сказал, что он открыт. Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна... конечно, абсолютно", - заявила Конвей.

Напомним, 5 января власти Ирана заявили об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана. Тегеран отказывается придерживаться каких-либо ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, которые он может использовать. При этом Иран готов продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее РБК-Украина писало, что по данным МАГАТЭ, в ноябре Иран нарушил очередной пункт ядерного соглашения, превысив запасы хранения тяжелой воды. В МАГАТЭ заявили, что Иран накопил 131,5 тонны тяжелой воды, что на 1,5 тонны больше допустимого максимума.

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