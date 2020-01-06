Трамп сподівається на перегляд ядерної угоди з Іраном

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США впевнений, що зможе змусити Іран підписати нову ядерну угоду

Президент США Дональд Трамп сподівається, що йому вдасться добитися перегляду ядерної угоди з Іраном, незважаючи на відмова Ірану від основного зобов'язання з ядерного угодою. Про це повідомляє Reuters.

За словами радника Білого дому Келлиан Конвей, Трамп вірить, що зможе змусити Іран укласти нову ядерну угоду.

"Він (Дональд Трамп - ред.) сказав, що він відкритий. Якщо Іран хоче почати вести себе як нормальна країна... звичайно, абсолютно", - заявила Конвей.

Нагадаємо, 5 січня влада Ірану заявила про відмову від основного зобов'язання з ядерного угоди 2015 року щодо обсягів збагаченого урану. Тегеран відмовляється дотримуватися будь-яких обмежень щодо кількості центрифуг для збагачення урану, які він може використовувати. При цьому Іран готовий продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Раніше РБК-Україна писало, що за даними МАГАТЕ, в листопаді Іран порушив черговий пункт ядерної угоди, перевищивши запаси зберігання важкої води. У МАГАТЕ заявили, що Іран накопичив 131,5 тонни важкої води, що на 1,5 тонни більше допустимого максимуму.