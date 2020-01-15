Трамп надеется на оправдание по делу об импичменте

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп надеется на полное оправдание в деле об импичменте. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, передает телеканал CNBC.

По словам Гришэм, американский президент уверен, что будет полностью оправдан в деле об импичменте.

"Он ожидает, что он будет полностью оправдан", - заявила прес-секретарь Белого дома.

Гришем добавила, что Трамп "с нетерпением" ожидает рассмотрения дела об импичменте в американском Сенате в "рамках надлежащего правового процесса". Она отметила, что Трамп "не делал ничего неправильного".

Напомним, ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте Трампа в Сенат. Также был утвержден состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе.

Также РБК-Украина писало, что 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.