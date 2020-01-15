ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп надеется на оправдание по делу об импичменте

Новости » Политика     15.01.2020 - 22:31
Трамп надеется на оправдание по делу об импичменте
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп ожидает, что его полностью оправдают

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп надеется на полное оправдание в деле об импичменте. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем, передает телеканал CNBC.

По словам Гришэм, американский президент уверен, что будет полностью оправдан в деле об импичменте.

"Он ожидает, что он будет полностью оправдан", - заявила прес-секретарь Белого дома.

Гришем добавила, что Трамп "с нетерпением" ожидает рассмотрения дела об импичменте в американском Сенате в "рамках надлежащего правового процесса". Она отметила, что Трамп "не делал ничего неправильного".

Напомним, ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте Трампа в Сенат. Также был утвержден состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе.

Также РБК-Украина писало, что 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.

В США назвали обвинителей по делу об импичменте Трампа В США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым
Новости Украины Дональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь