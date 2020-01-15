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Трамп сподівається на виправдання у справі про імпічмент

Новини » Політика     15.01.2020 - 22:31
Трамп сподівається на виправдання у справі про імпічмент
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп очікує, що його повністю виправдають

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сподівається на повне виправдання у справі про імпічмент. Про це заявила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем, передає телеканал CNBC.

За словами Грішем, американський президент впевнений, що буде повністю виправданий у справі про імпічмент.

"Він очікує, що його буде повністю виправдано", - заявила пре-секретар Білого дому.

Грішем додала, що Трамп "з нетерпінням" очікує розгляду справи про імпічмент в американському Сенаті у "рамках належного правового процесу". Вона наголосила, що Трамп "не робив нічого неправильного".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент Трампа в Сенат. Також було затверджено склад обвинувачів, які будуть представляти інтереси демократів в судовому процесі.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу США.

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