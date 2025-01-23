Трамп: ми сподіваємося, що Китай допоможе зупинити війну між Україною та РФ

Президент США заявив про необхідність справедливих відносин між США та Китаєм, підкресливши, що накопичений торговий дефіцит із цією країною у 1,1 трлн доларів є неприйнятним.

"Насправді він був людиною (глава Китаю Сі Цзіньпін, - ред.), яка мені зателефонувала. Я вважаю, у нас будуть чудові стосунки. Все чого ми хочемо це рівність, рівні правила гри. Нам не потрібно, щоб у нас були чудові відносини. Ми хочемо просто, щоб вони були справедливими", - зазначив Трамп.

Він також наголосив, що, попри вплив пандемії COVID-19, яка почалася в Ухані, США і Китай мають зберігати ефективну взаємодію.

Водночас Трамп згадав про роль Китаю у зупиненні війни між Україною та Росією.

"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і Росією. Я згадав про це, до речі, під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти цьому край", - сказав він.