Трамп: мы надеемся, что Китай поможет остановить войну между Украиной и РФ

Президент США заявил о необходимости справедливых отношений между США и Китаем, подчеркнув, что накопленный торговый дефицит с этой страной в 1,1 трлн долларов является неприемлемым.

"На самом деле он был человеком (глава Китая Си Цзиньпин, - ред.), который мне позвонил. Я считаю, у нас будут замечательные отношения. Все чего мы хотим это равенство, равные правила игры. Нам не нужно, чтобы у нас были замечательные отношения. Мы хотим просто, чтобы они были справедливыми", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что, несмотря на влияние пандемии COVID-19, которая началась в Ухане, США и Китай должны сохранять эффективное взаимодействие.

В то же время Трамп вспомнил о роли Китая в остановке войны между Украиной и Россией.

"Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я упомянул об этом, кстати, во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить этому конец", - сказал он.