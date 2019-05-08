Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили денуклеаризацию Северной Кореи

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Денуклеаризация должна быть окончательной и полностью верифицируемой

Президент США Дональд Трамп побеседовал с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Согласно сообщению Белого дома, обсуждали вопрос о денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Собеседники подчеркнули, что денуклеаризация должна быть окончательной и полностью верифицируемой

"Два лидера обсудили последние события в связи с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и способы достижения окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе недавнего разговора обсудили Северную Корею.

РБК-Украина писало, что Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Он также знает, что я - на его стороне, и не хочет нарушать свое обещание, которое он дал мне. Соглашение будет достигнуто!", - написал Трамп.