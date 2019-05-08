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Трамп і Мун Чже Ін обговорили денуклеаризацію Північної Кореї

Новини » Політика    08.05.2019 - 06:12
Трамп і Мун Чже Ін обговорили денуклеаризацію Північної Кореї
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Денуклеарізація повинна бути остаточною і повністю верифікованою

Президент США Дональд Трамп поговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Згідно з повідомленням Білого дому, обговорили питання про денуклеаризацію Північної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Співрозмовники підкреслили, що денуклеарізація повинна бути остаточною і повністю верифицируемой

"Два лідери обговорили останні події в зв'язку з Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) і способи досягнення остаточної, повністю верифікованої денуклеаризації", - йдеться в заяві Білого дому.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході недавньої розмови обговорили Північну Корею.

РБК-Україна писало, що Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю і заявив, що вірить домовленостями з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Він також знає, що я - на його стороні, і не хоче порушувати свою обіцянку, яку він дав мені. Угода буде досягнута!", - написав Трамп.

КНДР запустила кілька ракет малої дальності Кім Чен Ин назвав умови третього саміту з Трампом
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