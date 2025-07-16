Трамп мститься за Болсонару? В США ініціювали безпрецедентне розслідування проти Бразилії

Білий дім у вівторок відкрив торговельне розслідування щодо Бразилії, звинувативши її у дискримінації американських техкомпаній і переслідуванні Жаїра Болсонару - союзника Дональда Трампа.

Розслідування має з’ясувати, чи політика та дії бразильської влади були несправедливими або нашкодили американському бізнесу, заявили в Управлінні торгового представника США. Воно охоплює низку питань, зокрема мита на американські товари, правила цифрової торгівлі, умови доступу до етанолового ринку та антикорупційні заходи, які США вважають втручанням.

Насамперед адміністрація Дональда Трампа звинуватила Бразилію в недобросовісних практиках, які, на думку США, шкодять американським компаніям і працівникам.

Так, торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що розслідування охоплює дії Бразилії проти американських компаній соціальних мереж, а також інші політики, які можуть перешкоджати торгівлі.

Дане розслідування може стати підставою для запровадження додаткових мит - зокрема, президент Трамп вже пригрозив 50% тарифом на весь імпорт з Бразилії.

Крім економічних претензій, Білий дім також розкритикував офіційну Бразилію за переслідування Жаїра Болсонару, політичного союзника Трампа, назвавши ситуацію "міжнародною ганьбою".