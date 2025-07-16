Трамп мстит за Болсонару? В США инициировали беспрецедентное расследование против Бразилии

Белый дом во вторник открыл торговое расследование в отношении Бразилии, обвинив ее в дискриминации американских техкомпаний и преследовании Жаира Болсонару - союзника Дональда Трампа.

Расследование должно выяснить, были ли политика и действия бразильских властей несправедливыми или навредили американскому бизнесу, заявили в Управлении торгового представителя США. Оно охватывает ряд вопросов, в частности пошлины на американские товары, правила цифровой торговли, условия доступа к этаноловому рынку и антикоррупционные меры, которые США считают вмешательством.

В первую очередь администрация Дональда Трампа обвинила Бразилию в недобросовестных практиках, которые, по мнению США, вредят американским компаниям и работникам.

Так, торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что расследование охватывает действия Бразилии против американских компаний социальных сетей, а также другие политики, которые могут препятствовать торговле.

Данное расследование может стать основанием для введения дополнительных пошлин - в частности, президент Трамп уже пригрозил 50% тарифом на весь импорт из Бразилии.

Кроме экономических претензий, Белый дом также раскритиковал официальную Бразилию за преследование Жаира Болсонару, политического союзника Трампа, назвав ситуацию "международным позором".