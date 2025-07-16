Трамп мстит за Болсонару? В США инициировали беспрецедентное расследование против Бразилии

Администрация Трампа официально начала торговое расследование против Бразилии, обвинив ее в недобросовестной практике и преследовании союзника Трампа - Жаира Болсонару. Этот шаг может обернуться новыми высокими пошлинами уже с 1 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Белый дом во вторник открыл торговое расследование в отношении Бразилии, обвинив ее в дискриминации американских техкомпаний и преследовании Жаира Болсонару - союзника Дональда Трампа.
Расследование должно выяснить, были ли политика и действия бразильских властей несправедливыми или навредили американскому бизнесу, заявили в Управлении торгового представителя США. Оно охватывает ряд вопросов, в частности пошлины на американские товары, правила цифровой торговли, условия доступа к этаноловому рынку и антикоррупционные меры, которые США считают вмешательством.
В первую очередь администрация Дональда Трампа обвинила Бразилию в недобросовестных практиках, которые, по мнению США, вредят американским компаниям и работникам.
Так, торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что расследование охватывает действия Бразилии против американских компаний социальных сетей, а также другие политики, которые могут препятствовать торговле.
Данное расследование может стать основанием для введения дополнительных пошлин - в частности, президент Трамп уже пригрозил 50% тарифом на весь импорт из Бразилии.
Кроме экономических претензий, Белый дом также раскритиковал официальную Бразилию за преследование Жаира Болсонару, политического союзника Трампа, назвав ситуацию "международным позором".
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Китай, Индию и Бразилию о вторичных санкциях. Он призвал лидеров этих стран позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и призвать его к перемирию, если они желают избежать экономических санкций.
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