Трамп може знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду щодо TikTok

"Кожен пункт тарифів коштує більше, ніж TikTok", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Він припустив, що для того, "щоб змусити Китай" погодитися на продаж, він, можливо, знизив би мита.

Американський лідер прогнозує, що зможе узгодити щонайменше схему угоди щодо TikTok до наступного тижня. Однак додав, що якщо угоди не буде досягнуто, він вживе заходів щодо продовження крайнього терміну.

"У нас буде якась форма угоди, але якщо вона не буде завершена, це не буде великою угодою. Ми просто продовжимо її. У мене є право мати угоду і продовжувати її, якщо я захочу", - сказав Трамп.