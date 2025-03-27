Трамп может снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку по TikTok

"Каждый пункт тарифов стоит больше, чем TikTok", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Он предположил, что для того, "чтобы заставить Китай" согласиться на продажу, он, возможно, снизил бы пошлины.

Американский лидер прогнозирует, что сможет согласовать как минимум схему сделки по TikTok к следующей неделе. Однако добавил, что если соглашение не будет достигнуто, он предпримет меры по продлению крайнего срока.

"У нас будет некая форма сделки, но если она не будет завершена, это не будет большой сделкой. Мы просто продлим ее. У меня есть право иметь сделку и продлевать ее, если я захочу", - сказал Трамп.