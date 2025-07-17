Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме

Американський президент Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
В інтерв'ю подкасту The Times "The General and The Journalist" Єрмак сказав, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.
На думку Єрмака, Трамп дійсно може завершити війну в Україні "до кінця цього року", якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.
За словами радника українського президента Володимира Зеленського, загроза вторинних санкцій спрацює, оскільки вона також тиснутиме на Китай та Індію - двох найбільших імпортерів викопного палива в Росії - щоб вони наполягали на угоді, аби уникнути власних нових торговельних війн з Білим домом.
"Ці нові санкції з боку Сполучених Штатів є настільки важливими, тому що, на жаль, увесь цей рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину", - зазначив Єрмак.
Зауважимо, що наразі, згідно з планом Трампа, якщо за 50 днів не буде укладено мир в Україні, то мита у розмірі 100 відсотків стягуватимуться з товарів, що імпортуються до США з будь-якої країни, яка імпортує будь-які товари з Росії.
"Вони (санкції, ред.) створять дуже сильний тиск на Путіна, і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також тиснутимуть на нього", - підсумував Єрмак.
Нагадаємо, що днями президент США Дональд Трамп висловив розчарування російським диктатором через відсутність прогресу в мирних домовленостях щодо війни в Україні.
За словами Трампа, він розраховував на досягнення угоди ще два місяці тому, однак цього так і не сталося. У відповідь на затягування процесу Трамп пообіцяв запровадити жорсткі економічні заходи проти Росії.
"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде", - наголосив лідер США.
Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, хоча й підкреслив, що США готові діяти жорстко.
Зауважимо, що РБК-Україна вже писало, що очікує на Путіна після дедлайну Трампа в 50 днів.
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