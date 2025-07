Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме

В інтерв'ю подкасту The Times "The General and The Journalist" Єрмак сказав, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

На думку Єрмака, Трамп дійсно може завершити війну в Україні "до кінця цього року", якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

За словами радника українського президента Володимира Зеленського, загроза вторинних санкцій спрацює, оскільки вона також тиснутиме на Китай та Індію - двох найбільших імпортерів викопного палива в Росії - щоб вони наполягали на угоді, аби уникнути власних нових торговельних війн з Білим домом.

"Ці нові санкції з боку Сполучених Штатів є настільки важливими, тому що, на жаль, увесь цей рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину", - зазначив Єрмак.

Зауважимо, що наразі, згідно з планом Трампа, якщо за 50 днів не буде укладено мир в Україні, то мита у розмірі 100 відсотків стягуватимуться з товарів, що імпортуються до США з будь-якої країни, яка імпортує будь-які товари з Росії.

"Вони (санкції, ред.) створять дуже сильний тиск на Путіна, і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також тиснутимуть на нього", - підсумував Єрмак.