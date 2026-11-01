Трамп може завдати потужного удару по Ірану, якщо республіканці програють,- Axios

Такий сценарій розглядають на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном та спроб відновити переговори.

За словами американського чиновника, якщо Трамп відчує себе приниженим або позбавленим підтримки через результати голосування, він може вдатися до рішучих дій.

"Якщо він відчує себе приниженим або позбавленим підтримки, то зробить щось сміливе", - сказав співрозмовник Axios.

За його словами, саме таке послання зараз передають іранським представникам, яким дають зрозуміти, що найкращий шанс домовитися зі США є саме зараз.

Водночас представник Білого дому відкинув припущення, що результати проміжних виборів можуть вплинути на рішення Трампа щодо Ірану. Він запевнив видання, що виборчі підсумки не будуть фактором у визначенні американської політики стосовно Тегерана.