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Трамп не може відразу припинити допомогу Україні, - глава МЗС Чехії

П'ятниця 15 листопада 2024 11:19
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Трамп не може відразу припинити допомогу Україні, - глава МЗС Чехії Фото: глава МЗС Чехії Ян Липавський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив обережний оптимізм щодо майбутньої підтримки України з боку США, попри перемогу на виборах Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини".

За словами Липавського, ніхто не знає напевно, чи припинить обраний президент підтримку України, однак навіть якщо це станеться, це не буде миттєвим процесом.

"Не схоже, що Дональд Трамп може клацнути вимикачем і наступного дня Україна залишиться ні з чим", - сказав Липавський.

На думку міністра, Трамп, імовірно, вимагатиме від європейських країн більшого внеску у свою безпеку.

"Ми знаємо, що він ставитиме вимоги до Європи, щоб вона могла сама подбати про свою безпеку", - наголосив Липавський, наголошуючи на важливості інвестицій у європейську оборону.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати вважаються одним із ключових союзників України, надаючи найзначнішу військову підтримку. Українські збройні сили отримали від США бронетехніку, танки, артилерію, системи РСЗВ, далекобійні ракети, боєприпаси, системи ППО та інше важливе озброєння.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити Україні 6 млрд доларів, що залишилися в бюджеті на військову допомогу, до можливого повернення Дональда Трампа на президентську посаду. Крім того, Байден надішле запит Конгресу на затвердження додаткового фінансування для України на 2025 рік.

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Чехія Допомога Україні Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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