Трамп не может в одночасье прекратить помощь Украине, - глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил осторожный оптимизм в отношении будущей поддержки Украины со стороны США, несмотря на победу на выборах Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

По словам Липавского, никто не знает наверняка, прекратит ли избранный президент поддержку Украины, однако даже если это случится, это не будет мгновенным процессом.

"Не похоже, что Дональд Трамп может щелкнуть выключателем и на следующий день Украина останется ни с чем", - сказал Липавский.

По мнению министра, Трамп, вероятно, будет требовать от европейских стран большего вклада в свою безопасность.

"Мы знаем, что он будет предъявлять требования к Европе, чтобы она могла сама позаботиться о своей безопасности", - подчеркнул Липавский, отмечая важность инвестиций в европейскую оборону.