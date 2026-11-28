Журналісти звертають увагу на те, що наразі загальні настрої серед американців залишаються несприятливими для глави Білого дому.

За результатами опитування AP Voter Poll, 70% респондентів вважають, що економічна система США працює переважно в інтересах заможних громадян. Ще близько двох третин опитаних переконані, що митна політика Трампа завдала шкоди економіці країни.

Як зазначає AP, президент досі не представив конкретного плану боротьби зі зростанням вартості життя. Що важливо розуміти, це одна з головних проблем, яка призвела до поразки республіканців на виборах.

Річна інфляція, виміряна індексом цін особистих споживчих витрат (PCE), досягла 3,8%. Однак Трамп переважно акцентує увагу на зниженні цін на бензин, не пропонуючи ширших рішень для полегшення фінансового навантаження на американські сім'ї.

Крім того, глава Білого дому розкритикував власне Міністерство торгівлі через оприлюднення економічної статистики напередодні виборів. Йдеться про перегляд оцінки річного темпу зростання ВВП США у третьому кварталі з 3,4% до 4,3%.

Трамп без надання доказів назвав попередній показник навмисною помилкою та зажадав розслідувати обставини його публікації.

Попри втрату республіканцями контролю над Конгресом, президент розраховує на взаємодію з демократами. Як аргумент він наводить своє право вето, яке вважає важелем впливу на законодавців.

"Мені телефонують демократи, оскільки я маю право вето. Я не хочу ним користуватися, але це дуже потужний інструмент", - заявив американський лідер.